الامارات | محمد صلاح وموقف إنساني جديد.. شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وموقف إنساني جديد.. شاهد الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به مقطعاً مصوراً يظهر فيه المهاجم الدولي المصري وهو يلعب مع طفلين أحدهما ذو احتياجات خاصة.

وعلق الحساب على الفيديو بالقول: "صلاح يصنع الذكريات مع طفلين من يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)”، ولاقى هذا الفيديو إعجاب الكثيرين، حيث ظهر محمد صلاح نجم ليفربول في التدريبات الخاصة بالفريق، الثلاثاء، وهو يمرر الكرة ويستقبلها من طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في ملعب التدريبات، استعدادا للسوبر الأوروبي أمام تشلسي.

كما نشر الحساب مقطعا مصورا آخر يضم الطفلين وهما يلعبان بالكرة مع البرازيلي فابينو والحارس أدريان وروبيرتو فيرمينيو وساديو ماني، وتضاف هذه اللفتة الإنسانية للمهاجم الدولي المصري إلى أخرى وقعت السبت الماضي عندما انتهت محاولة مشجع صغير لنادي ليفربول لمشاهدة لاعبه المفضل محمد صلاح بإصابته بنزيف في الأنف لكن الصبي سرعان ما نسي كل آلامه حين أظهر صلاح تعاطفه ووقف إلى جواره لالتقاط الصور.