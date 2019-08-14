شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة أرسنال يشيد بتريزيجيه ويتوقع مستقبل مشرق له فى الملاعب الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد إيان رايت أسطورة أرسنال باللاعب المصري محمود حسن «تريزيجيه» جناح أستون فيلا الذي شارك في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام في الجولة الأولى.

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وشارك تريزيجيه بشكل أساسي في لقاء فريقه ضد توتنام وقدم مستوى متميز حتى خروجه عندما كان فريقه متقدماً بهدف قبل الخسارة بنتيجة 1-3 في نهاية اللقاء.

سأخبرك باللاعب الذي لفت نظري في الجولة الأولى وأوضح: «اعتقد أنه تريزيجيه، وفي رأيي سيصبح له شأنًا كبيرًا في المستقبل بالدوري الإنجليزي».

كان مدرب أستون فيلا دين سميث المدير الفني لأستون فيلا لام تريزيجيه بسبب عدم تسجيله الهدف الثاني لصالح فريقه في شباك توتنهام، وهو ما ساعد منافسهم للعودة للمباراة والفوز بنتيجة 3-1.