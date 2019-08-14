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مؤتمر صحفى لمرتضى منصور للكشف عن تطورات التعاقد مع مدير فني جديد للزمالك

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء، للكشف عن تطورات ملف استقدام المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

يتولى طارق يحيى القيادة الفنية للزمالك بصفة مؤقتة، عقب رحيل خالد جلال، المدير الفني السابق للأبيض، وذلك لتولي قيادة الفريق في مباراته الإفريقية المقبلة أمام ديكاداها الصومالي.
ويدرس مسؤولو الزمالك السيرة الذاتية لعدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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