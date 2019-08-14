روما يرفض المال مقابل بيع دجيكو

وضع روما الإيطالي، بعض العقبات في طريق إنتر ميلان نحو التعاقد مع إيدين دجيكو مهاجم الذئاب، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن روما لن يقبل العروض النقدية من إنتر ميلان لضم دجيكو، مشيرا إلى أن روما يطلب التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم الأفاعي، مقابل السماح برحيل البوسني.

وأضافت أن إنتر ميلان كان أمامه فرصة التعاقد مع دجيكو مقابل 20 مليون يورو، إلا أنه لم يفعل ذلك وحاول تخفيض القيمة المطلوبة.

ونوهت إلى أن العروض المميزة التي قدمها دجيكو في الفترة التحضيرية لروما قبل انطلاق الموسم الجديد، لم ترفع القيمة المطلوبة إلى 25 مليون يورو بالإضافة للمكافاَت فقط، بل أنها لم تعد مجرد مسألة اقتصادية، حيث يعتقد روما أنه ليس هناك متسع من الوقت لإيجاد بديل مناسب، مع تبقي أيام قليلة على نهاية السوق الصيفية.

وتابعت أن روما يطلب التعاقد مع إيكاردي مقابل رحيل دجيكو بجانب دفع الذئاب لمبلغ مالي يصل إلى 30 مليون يورو.