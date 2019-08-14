كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي على كأس السوبر الأوروبية

موعد ومشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي على كأس السوبر الأوروبية الأربعاء في اسطنبول ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر

ستذاع مباراة السوبر الأوروبي المرتقبة، عبر قناة بي إن سبورتس hd1، على أن تتولى مهمة إدارة المباراة الفرنسية ... مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي الأهداف HD. سيتم فتح الفيديو فى نافذة جديده اضغط هنا. ليفربول 2 0 تشيلسي. الشوط الأول HD | يوسف سيف. 49:13. ليفربول وتشيلسي - الشوط الأول .

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة،حيث انتهت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسى فى مباراة مثيرة، جمعت الفريقين فى افتتاحية مبارياتهم ...

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بتاريخ 14-08 ...

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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بتاريخ 14-08-2019 كأس السوبر الأوروبي.

ساعات قليلة ويبدأ البحث عن مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي فى المباراة الهامة التى يتابعها العديد من مشاهدة كرة القدم فى

- يلتقي فريقي ليفربول وتشيلسي نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، يحاول نادي الريدز لإضافة لقب أوروبي جديد بعد النهاية المميزة في دوري الأبطال

مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة،حيث انتهت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسى فى مباراة مثيرة، جمعت الفريقين فى افتتاحية مبارياتهم بالدورى الانجليزى، حيث انتهت المباراة بهزيمة ثقيلة جدا للبلوز برباعية مقابل لا شيء.

نتيجة مباراة ليفربول السابقة

على الجانب الآخر، فقد بدأ الليفر مباريات الدورى الانجليزى بفوز كبير على ضيفه نوريتش سيتى فى المباراة التى انتهت بنتيجة (1-4)،وشهدت المباراة تألق الملك المصرى محمد صلاح، حيث أحرز هدفا وصنع آخر.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي فى كأس السوبر الاوربى 2019

تقام المباراة فى الرابع عشر من أغسطس الجارى لعام 2019،حيث تمنقام فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

ملعب السوبر الاوربى 2019 بين ليفربول وتشيلسى

يستضيف ملعب فودافون بارك، مباراة كأس السوبر الاوربى بين بطل دورى ابطال اوربا وبطل الدورى الاوروبى.

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تشكيل ليفربول لموقعة تشيلسي فى كأس السوبر الاوربى:-

فى حراسة المرمى :- ادريان

فى خط الدفاع:- ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

فى خط الوسط:- فابينيو، هيندرسون، فينالدوم

فى خط الهجوم:- محمد صلاح، فيرمينو،اوريجى

تشكيل تشيلسى المتوقع لمباراة ليفربول فى كأس السوبر الاوربى :-

كيبا في حراسة المرمى

فى خط الدفاع:- إيمرسون – دافيد لويز – أندرياس بوتكر كريستنسن – سيزار آزبيليكويتا – ماسون

فى خط الوسط:- مونت – جورجينهو – ماتيو

فى خط الهجوم:- كوفاسيتش – كريستيان بوليسيتش – تامي أبراهام – بيدرو

حكم مباراة ليفربول وتشيلسي

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” على تعيين الفرنسية ستيفاني فريبارت حكمة لمباراة ليفربول وتشيلسي فى كأس السوبر الاوربى، ووفقا لحساب الفيفا الرسمي “تويتر” فأن المباراة سيديرها تحكيم نسائى كامل.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي فى كأس السوبر الاوربى.

من المقرر ان تنقل مباراة ليفربول وتشيلسي فى كأس السوبر الاوربى على قنوات Beinsport القطرية الرياضية،ويقوم بالتعليق على مباراة ليفربول وتشيلسى المعلق الكبير عصام الشوالى