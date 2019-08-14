لاعب ليفربول يحبط انتقال روجاني إلى روما

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن تراجع نادي روما عن التعاقد مع دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن روجاني كان أحد أهداف روما في سوق الانتقالات، إلا أن الجيالوروسي قرر إيقاف المحادثات وعدم ضم اللاعب.

ولفتت إلى أن نادي العاصمة الإيطالية وجه أنظاره نحو الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول، حيث يعد هو الرغبة الأولى للمدرب باولو فونسيكا.

وأضافت أن روما كان قريبًا من ضم روجاني "25 عامًا" على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع حق الشراء مقابل 25 مليونا، إلا أن رغبة فونسيكا أوقفت الصفقة وأبعدت اللاعب عن الذئاب.

وابتعد لوفرين عن قائمة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج من قائمة الريدز، لمباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، المقرر لها اليوم الأربعاء، في إشارة إلى اقترابه من الرحيل.