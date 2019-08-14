اخبار الرياضه

الباطن يستأنف تدريباته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يستأنف تدريباته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) ‫⁦‪@almateb1‬⁩ ‬

استأنف الباطن تدريباته بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد الفريق لملاقاة الكوكب يوم الأربعاء القادم في افتتاح مباريات دوري الأمير لأندية الدرجة الأولى.

Advertisements

وقبل انطلاق التدريبات، عقد رئيس النادي ناصر الهويدي اجتماعاً باللاعبين، شكرهم خلاله على جهودهم التي بذلوها خلال فترة الإعداد بالمعسكر الخارجي، وحثهم على بذل جهد أكبر مع انطلاق منافسات الدوري.

عقب ذلك، بدأت التدريبات بالجري حول الملعب، تلته تمارين لياقية متنوعة، عقبها طبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية تنوعت ما بين الضغط على حامل الكرة وسرعة بناء الهجمة.

وفي السياق ذاته، أقامت إدارة العلاقات العامة بالنادي حفل معايدة بحضور رئيس النادي ناصر الهويدي ونائبه مبارك الظفيري وأعضاء مجلس إدارة النادي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباطن يستأنف تدريباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا