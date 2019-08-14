شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يستأنف تدريباته والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) @almateb1
استأنف الباطن تدريباته بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد الفريق لملاقاة الكوكب يوم الأربعاء القادم في افتتاح مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وقبل انطلاق التدريبات، عقد رئيس النادي ناصر الهويدي اجتماعاً باللاعبين، شكرهم خلاله على جهودهم التي بذلوها خلال فترة الإعداد بالمعسكر الخارجي، وحثهم على بذل جهد أكبر مع انطلاق منافسات الدوري.
عقب ذلك، بدأت التدريبات بالجري حول الملعب، تلته تمارين لياقية متنوعة، عقبها طبق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية تنوعت ما بين الضغط على حامل الكرة وسرعة بناء الهجمة.
وفي السياق ذاته، أقامت إدارة العلاقات العامة بالنادي حفل معايدة بحضور رئيس النادي ناصر الهويدي ونائبه مبارك الظفيري وأعضاء مجلس إدارة النادي.
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