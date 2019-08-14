شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح المالى ديانج مليون و200 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرفت إدارة النادى الأهلى منذ أيام ما يقرب من 68 ألف دولار للمالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق عبارة عن "مقدم تعاقد" بعدما تعاقد مع اللاعب المالى منذ عدة أسابيع قادماً من مولودية الجزائر لتدعيم وسط القلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم مقبلة.
وتعاقد الأهلى مع اللاعب المالى مقابل مليون و100 ألف دولار وتم دفع 68 ألف دولار أى ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه وتم قيد اللاعب فى قائمة الأهلى المحلية والأفريقية.
وخضع المالى أليو ديانج، لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش أعده الجهاز الفنى وأليخاندر ومخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب لقبل المشاركة فى المران الجماعى.
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