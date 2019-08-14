شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكثف مفاوضاته لضم مدافع المريخ البورسعيدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل النادى الإسماعيلى فى مفاوضات مع نظيره المريخ البورسعيدى للتعاقد مع مدافعه محمد جمعة شيكا لسد العجز الموجود فى خط دفاع الدراويش بعد رحيل محمود متولى للأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتعكف اللجنة الفنية بالإسماعيلى على مشاهدة شيكا فى ودية المريخ البورسعيدى والمقاصة المقرر لها الجمعة المقبلة فى الإسماعيلية لاتخاذ القرار النهائى فى ضم اللاعب من عدمه.
وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وابراهيم ابو اليزيد
ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.
كانت القرعة أوقعت الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.
وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.
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