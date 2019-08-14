شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدى بيحتفل بعيد ميلاد ياسر الشنواني لاعب الجيل الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل النادى المصري البورسعيدى بعيد ميلاد لاعبه ياسر الشنواني ضمن الجيل الذهبى لابناء بورسعيد. ونشر الموقع الرسمي للمصري صورة فريق المصري عبر موقع التدونيات القصيرة توتير نغردا عليها : "عيد ميلاد سعيد لنجمنا السابق الكابتن ياسر الشنواني - الثالث وقوفاً من اليسار - والحاصل مع #المصري على بطولة كأس مصر عام 1998 وهو كذلك أحد أفراد كتيبة اللاعبين الذين شاركوا مع النسور الخضر للمرة الأولى في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس وذلك في نسخة عام 1999" ودافع ياسر الشنواني، لاعب المصري السابق، عن حسام حسن، المدير الفني السابق للمصري، فور خروجه من الكونفدرالية قائلا «حسام حسن وجهازه أدوا ما عليهم وحقق إنجاز بالوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية لأول مرة». Advertisements وطالب الشنواني الجماهير بمساندة الجهاز الفني الجديد بقيادة ميمي عبد الرازق، كون نادي المصري يمتلك جماهير عريضة تعشق كرة القدم. وفى سياق مختلف استطاع فريق المصري البورسعيدي، فى تحقيق فوزاً كبيراً على حساب نظيره التقدم السعودي بخماسية نظيفة فى المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري البورسعيدى بيحتفل بعيد ميلاد ياسر الشنواني لاعب الجيل الذهبى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.