شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين كرة اليد يواجه سلوفينيا بالتىشيرت الأحمر و الشورت الأسود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره سلوفينيا فى تمام الثانية ظهرا فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

وقال عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ورئيس البعثة فى مونديال مقدونيا على إرتداء اللاعبين الزى المكون من الـ تى شيرت الأحمر والشورت الأسود أمام سلوفينيا.

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ويسعى منتخب ناشئى اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل منافسة الـ8 الكبار والدخول فى المربع الذهبى لتحقيق مركز يليق بمكانة مصر فى ظل التألق التى تشهده كرة اليد المصرية.

وشهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/29 قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 وأخيرًا المجر 31/24.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.