تعرف على مشوار ناشئى اليد بمونديال مقدونيا قبل مواجهة سلوفينيا فى دور الـ16

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشوار ناجح لمنتخب ناشئ اليد فى كأس العالم للناشئين لكرة اليد بمقدونيا، حيث خاض خمس مبارايت فى دور المجموعات فاز فى 4 لقاءات بينما خسر لقاء وحيدا. ويستعد منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد لمواجهة نظيره سلوفينيا فى تمام الثانية ظهرا فى إطار دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا . ونجح منتخب ناشئى اليد فى التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثانية فى الدور الأول برصيد 8 نقاط بتحقيق الفوز فى 4 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة. جاء مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول كالتالى: الفوز على السويد 32 / 29 Advertisements الهزيمة من فرنسا 28 / 24 الفوز على تايوان 36 / 25 الفوز على كندا 47 / 20 الفوز على المجر 31 / 24 وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.

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