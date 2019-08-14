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شاهد مران المصرى الصباحى على شاطئ البحر والاستاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة بالنادى المصرى مرانه الصباحى على مجموعتين.. الأولى خاضت مرانها على شاطئ البحر، حيث استمر المران تلك المجموعة لنحو الساعة، كانت النصف ساعة الأولى منها العدو لمسافة خمسة كيلو مترات بمحاذاة شاطئ البحر، قبل أداء مجموعة من تدريبات القوة والسرعة وقوة التحمل والتى استمرت لنصف ساعة أخرى.

أما المجموعة الثانية فقد خاضت مرانها بالاستاد تحت قيادة إيهاب جلال، واستمرت تلك المجموعة فى مرانها لنحو ساعة وجاء مرانها ليشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية، فيما خاض رباعى حراس المرمى مراناً تخصصياً شاقاً تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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