شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مران المصرى الصباحى على شاطئ البحر والاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة بالنادى المصرى مرانه الصباحى على مجموعتين.. الأولى خاضت مرانها على شاطئ البحر، حيث استمر المران تلك المجموعة لنحو الساعة، كانت النصف ساعة الأولى منها العدو لمسافة خمسة كيلو مترات بمحاذاة شاطئ البحر، قبل أداء مجموعة من تدريبات القوة والسرعة وقوة التحمل والتى استمرت لنصف ساعة أخرى.

أما المجموعة الثانية فقد خاضت مرانها بالاستاد تحت قيادة إيهاب جلال، واستمرت تلك المجموعة فى مرانها لنحو ساعة وجاء مرانها ليشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية، فيما خاض رباعى حراس المرمى مراناً تخصصياً شاقاً تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.





































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