شكرا لقرائتكم خبر عن تايم سبورت تنقل مباراة مصر وسلوفينيا فى دور الـ16 بكأس العالم لناشئى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة تايم سبورت لقاء مصر وسلوفينيا المحدد له الثانية ظهرا فى إطار دور الـ16 من كأس العالم لناشئى كرة اليد المقاد فى مقدونيا.

وحصلت قناة تايم سبورت على حقوق بث مباريات مصر فى المونديال منذ انطلاقه حصريا، حيث تم بث جميع لقاءات أحفاد الفراعنة فى الدور الأول على الهواء مباشرة.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/29 قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 وأخيرًا المجر 31/24 .

Advertisements

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.