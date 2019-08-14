شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يعلن مواعيد وأماكن وديات معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى موعد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق فى معسكر مدينة السادس من أكتوبر. الفريق سيخوض الودية الأولى يوم الجمعة المقبل مع بتروجت على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى تمام الساعة الخامسة مساءً. Advertisements الودية الثانية للدراويش ستجمعه أمام فريق حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على ملعب فندق الإقامة بمدينة السادس من أكتوبر فى تمام الخامسة مساءً أيضا. الودية الثالثة ستكون ضد فريق كوكاكولا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب فندق الإقامة. ويسعى الجهاز الإدارى للاتفاق على مباراة ودية رابعة لم يتم تحديد طرفها الآخر حتى الآن.

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