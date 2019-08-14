الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أنه قرر إيقاف خمسة رباعين روس بشكل مبدئي بسبب مخالفات محتملة للوائح مكافحة المنشطات بناء على معلومات حصل عليها من معمل موسكو.

وقال الاتحاد الدولي إنه قرر إيقاف الرباعين “بالنظر إلى مدى مخالفات لوائح مكافحة المنشطات إضافة إلى الطبيعة المقنعة للأدلة” التي حصل عليها من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).

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والرباعون الخمسة هم رسلان ألبيجوف، صاحبة برونزية أولمبياد 2012، وتيما توريفا، بطلة العالم 2013 في السيدات، وديفيد

بيدزانيان وأوليج تشين وإيجور كليمونوف.

وقال تاماس أجان رئيس الاتحاد الدولي في بيان “يتحسر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على هذه الحالات من تعاطي المنشطات في رياضتنا منذ عدة سنوات سابقة”.

وأضاف “نحن نوضح، دون أي شعور بالرضا، أن رفع الأثقال كانت بعيدة عن كونها الرياضة الوحيدة التي تأثرت بقضية تعاطي المنشطات التاريخية في روسيا والتي تم كشفها بواسطة المبلغين والإعلام والوادا”.

وتابع “ورغم ذلك يمكننا أن نشعر بالرضا أن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أظهر مرة أخرى رغبته الواضحة في توفير رياضة نظيفة وترقية المتسابقين الشرفاء. لم نظهر أي تردد في اتخاذ القرارات الصحيحة”.