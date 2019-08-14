الامارات | رئيس الاتحاد الرياضي السوري يكشف مصير مدرب نسور قاسيون

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الرياضي السوري يكشف مصير مدرب نسور قاسيون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام في سورية، موفق جمعة، بقاء مدرب المنتخب السوري لكرة القدم فجر إبراهيم في منصبه في القيادة الفنية لنسور قاسيون، رغم الأداء الهزيل والوداع المبكر للسوريين من بطولة غرب آسيا.

وقال جمعة في تصريحات صحافية لوسائل إعلام سورية، إن: "الاجتماع مع المدرب فجر إبراهيم جاء لتقييم المرحلة السابقة، وليس لمناقشة استقالته، خصوصاً أننا لم نطرح فكرة استقالة المدرب أو إقالته".

وأضاف: "المنتخب سيسافر بعد أسبوعين من أجل التصفيات الأولية لكأس العالم، فكيف سنقوم بإقالة المدرب، وكل الكلام الذي تم تداوله مؤخراً حول مدرب أخر لا صحة له.

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وحول أداء المنتخب السوري في بطولة غرب آسيا، قال جمعة: "بالتأكيد لا أحد يرضى عن الخسارة والخروج من دور المجموعات، إلا أن للمدرب أسبابه".

وكان المنتخب السوري قد حل في المركز الأخير في مجموعته ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في العراق، بعد أن اكتفى نسور قاسيون في حصد نقطتين فقط، ما أثار سخط الشارع الرياضي السوري الذي طالب بإجراء تغييرات ليس على صعيد الجهاز الفني للمنتخب فحسب، بل بإقالة اتحاد كرة القدم ايضاً، خصوصاً أن لاعبي سورية تلقوا خسارة قاسية أمام فلسطين بنتيجة "4-3" والتي جاءت مكملة للخسارة أمام لبنان بنتيجة "1-2"، والاكتفاء بالتعادل الإيجابي أمام كل من العراق واليمن وبذات النتيجة "1-1".