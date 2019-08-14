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رسميا.. موناكو يعيد بن يدر للدوري الفرنسي

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أكد نادي موناكو الأربعاء التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي وسام بن يدر قادما من إشبيلية بعقد مدته 5 مواسم.

وأوضح مسؤول موناكو، أوليج بيتروف، في بيان: "بن يدر لاعب يمتلك مهارات كبيرة وهو مهاجم متكامل بعقلية مثالية".

من جانبه أكد اللاعب المولود في فرنسا ويمتلك أيضا الجنسية التونسية أنه يصل إلى فريق الإمارة بهدف إظهار إمكانياته.

وبهذا الشكل يغادر بن يدر "29 عاما" صفوف النادي الأندلسي بعد 3 مواسم قضاها معه.

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وطوال هذا الوقت سجل المهاجم الفرنسي 70 هدفا مع الفريق ليصبح عاشر أكبر هدافيه في التاريخ، وفقا لبيان آخر من النادي الإسباني.

ولعب بن يدر في صفوف نادي تولوز الفرنسي بين عامي 2010 و 2016، قبل أن ينتقل إلى إشبيلية.

 

 

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