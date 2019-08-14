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موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي فى نهائى كأس السوبر الأوروبى

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يبحث ناديا وتشيلسي الإنجليزيين عن حصد أول ألقابهما في الموسم الجديد عندما يلتقيان في التاسعة مساء اليوم بملعب "فودافون أرينا"، بمدينة "إسطنبول" التركية في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

 

موعد مباراة ليفربول ضد فى نهائى كأس السوبر الأوروبى 

يشارك نادي ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي بعدما توج بطلاً لمسابقة عقب فوزه على توتنهام بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وأوريجي دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضي.

أما تشيلسي فحجز مقعده بعدما توج بطلاً لمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، بعد فوزه في المباراة النهائية على أرسنال بنتيجة 4 – 1، والتي جمعتهما بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان في مايو الماضي.

مباراة ليفربول ضد تشيلسي فى نهائى كأس السوبر الأوروبى 

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ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو إعتلاء منصة التتويج من جديد، بعد خسارة بطولة "الدرع الخيرية" أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس الحالي في المباراة التي جمعتهما بملعب "ويمبلي".

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا على نورويتش سيتي بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الممتاز "البريميرليج".

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود حارسه البرازيلي أليسون الذي سيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته أمام نورويتش سيتي.

في المقابل يسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره وذلك بالحصول على بطولة كأس السوبر الاوروبي، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها في بداية مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة الأحد الماضي.

وتأثر أداء تشيلسي في ظهوره الأول بمسابقة الدوري الإنجليزي برحيل لاعبه البلجيكي إيدين هازارد لصفوف الإسباني، بجانب عدم تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، في ظل عقوبة حظر إبرام تعاقدات لمدة فترتي انتقالات ما تسبب في عدم إبرام صفقات هذا الصيف إلا تحويل عقد ماثيو كوفاسيتش لشراء نهائي بالإضافة لصفقة الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند الألماني التي حسمت في يناير الماضي.

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