التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في السوبر الأوروبي

يستضيف ملعب "فودافون أرينا" معقل نادى بشكتاش التركى مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تجمع بين العملاقين ليفربول وتشيلسي في التاسعة مساء الأربعاء.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها كأس السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني توج بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الأوروبي العام الماضي بعدما تغلب على مواطنه ريال مدريد بنتيجة 4 – 2.

ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مباراة تشيلسي اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أدريان في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

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في حين ينتظر أن يدخل فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلاً من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.

يشارك نادي ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري ابطال اوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وأوريجي دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضي.

أما تشيلسي فحجز مقعده بعدما توج بطلاً لمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، بعد فوزه في المباراة النهائية على أرسنال بنتيجة 4 – 1، والتي جمعتهما بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان في مايو الماضي.