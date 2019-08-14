مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 – 8 – 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 14 – 8 – 2019 ، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم أبرز كأس السوبر الأوروبى بين بطلى دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروباليج". مواعيد مباريات كأس السوبر الأوروبى والقنوات الناقلة ليفربول × تشيلسي – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1 Advertisements بطولة غرب آسيا العراق × البحرين – السابعة والنصف مساء

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