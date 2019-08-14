شكرا لقرائتكم تقارير: ديكيداها الصومالى يهدد بالانسحاب من مواجهة الزمالك فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد نادى ديكيداها الصومالى، بالانسحاب من مواجهة الزمالك فى دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

وكشفت صفحة "Africans Got Football" بموقع "فيس بوك"، أن نادى ديكيداها الصومالى يفكر جدياً فى الانسحاب من مباراة الزمالك بمسابقى دورى أبطال أفريقيا، بسبب رفض الزمالك تقاسم حقوق بث المباراتين بين الفريقين بعد اجتماع دار بين الطرفين أمس الثلاثاء.

وأضاف أن النادى الصومالى منح مهلة للزمالك لمساء اليوم الأربعاء، للموافقة على طلبه قبل إعلان الانسحاب بشكل رسمى.

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وكان من المقرر إقامة لقاء الذهاب بين الزمالك وديكاداها يوم الأحد الماضى، ولكن تم تأجيل المباراة حتى الـ 16 من شهر أغسطس، بعد ترحيب النادى الصومالى بذلك.