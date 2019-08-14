شكرا لقرائتكم موعد مبارة منتخب مصر لناشئين كرة اليد فى دور الـ 16 والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" موعد مبارة منتخب مصر لناشئين كرة اليد فى دور الـ 16 والقنوات الناقلة، حيث تنقل قناة تايم سبورت لقاء مصر و سلوفينيا و المحدد له الثانية ظهرا فى إطار دور الـ 16 من كأس العالم لناشئين كرة اليد المقاد فى مقدونيا .

وحصلت قناة تايم سبورت على حقوق بث مباريات مصر فى المونديال منذ إنطلاقه حصريا، حيث تم بث جميع لقاءات أحفاد الفراعنة فى الدور الأول على الهواء مباشرة.

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وشهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/29 قبل الخسارة من فرنسا 28/24 ثم الفوز على تايوان 36/25 ثم كندا 47/20 وأخيرًا المجر 31/24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.