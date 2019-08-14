شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى إجراءات سفر مؤمن زكريا إلى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة، إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق إلى ألمانيا، لخوض برنامج تأهيلى هناك للتعافى من الإصابة التى يُعانى منها والتى تحول دون قيده فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر الأهلى عدم قيد زكريا الصيف الجارى بسبب معاناته من إصابة تحتاج علاج فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر على أن يتم تحديد موقفه من القيد فى قائمة الفريق خلال يناير المقبل، حسب استجابته للعلاج وموقفه من الرحلة العلاجية.

ومن المقرر أن يتحمّل الأهلى تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، حيث يُسافر اللاعب خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب لأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.