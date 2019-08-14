شكرا لقرائتكم 4 وديات تجهز الإسماعيلى للموسم الجديد.. أولها بتروجت الجمعة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

ويشمل المعسكر سلسلة من الوديات أمام فرق بتروجت يوم الجمعة وحرس الحدود يوم الاثنين وكوكاكولا يوم الثلاثاء، وجارٍ الاتفاق على ودية رابعة.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعبون لفندق الإقامة صباح اليوم، حيث سيخوض الفريق تدريباته على فترتين الأولى فى السابعة والنصف صباحا والثانية فى الرابعة والنصف عصرا.

وستنطلق أول تدريبات الفريق مساء اليوم فى تمام الخامسة وسيكون عبارة عن تدريب خفيف وفك للعضلات.