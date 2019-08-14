شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد للدراجات: مضمار استاد القاهرة مؤهل لاستضافة البطولات العالمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً مضنية فى تطوير مضمار استاد القاهرة الدولى، لكى يكون مؤهلاً لاستضافة البطولات العالمية.

وأكد عزام فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجميع كان قد فقد الأمل فى استكمال هذا المضمار، الذى توقف العمل به منذ عام 1991، قبل أن يعود تحت رعاية الرئيس السيسى.

وأوضح رئيس اتحاد الدراجات أن افتتاح هذا المضمار سيكون ضربة البداية فى استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لسباقات المضمار، التى تقام فى مصر خلال النصف الثانى من أغسطس عام 2020 عقب ختام أولمبياد طوكيو.

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