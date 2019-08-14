شكرا لقرائتكم الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طبع مسئولو الزمالك، 10 آلاف تذكرة استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بالكونفدرالية الأفريقية.

وحصل الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجعا حال إقامة اللقاء فى بتروسبورت، إلا أن تأجيله من الأحد الماضى إلى بعد غد الجمعة ونقله من استاد بتروسبورت إلى ملعب برج العرب، أدى إلى طباعة الزمالك لـ10 آلاف تذكرة وانتظار الحصول على موافقة الجهات الأمنية على ذلك العدد من أجل ختم التذاكر وطرحها بعدما كان من المقرر أن يطرحها الأبيض أمس الثلاثاء.

ويواجه الزمالك مع بطل الصومال فى مباراتى الأدوار التمهيدية فى مصر حيث سيقام لقاء العودة بين الفريقان يوم 23 من الشهر الجارى ويقود الأبيض فى المباراة الأولى، طارق يحيى، بعدما قام مجلس الزمالك بإسناد المهمة له بشكل مؤقت لقيادة الفريق الأبيض فنيا فى تلك المباراة.