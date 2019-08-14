مباراة العراق Vs البحرين اليوم غرب آسيا 2019| التوقيت وقائمة القنوات الناقلة مجاناً للمباراة اليوم

ننشر موعد مباراة العراق Vs البحرين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا للعام الجاري 2019م، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 14 أغسطس 2019م، وقد بلغ المنتخب العراقي نهائي البطولة بعد أن فاز على المنتخب اليميني بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي جمعت المنتخبين يوم الأحد الماضي، وبذلك يحتل منتخب العراق صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وقد كانت مجموعة العراق “المجموعة الأولى” تضم المنتخبات الآتية (فلسطين، اليمن، لبنان، سوريا).

أما منتخب البحرين فقد كان في المجموعة الثانية التي تضم المنتخبات الآتية (الأردن، الكويت، السعودية)، وقد احتل المنتخب البحريني صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر موعد مباراة العراق والبحرين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا 2019 والقنوات الناقلة مباراة العراق اليوم مجاناً على الأقمار الصناعية المفتوحة “بطاقة المباراة”.

موعد مباراة العراق Vs البحرين اليوم

تُقام اليوم مباراة نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 المرتقبة والتي تجمع بين منتخبي العراق والبحرين، حيث ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العراقية والبحرينية من جمهور كرة القدم بالوطن العربي موعد إطلاق صافرة البداية لكي تنطلق المباراة المرتقبة، وسوف يتم نقل مباراة العراق اليوم على مجموعة من القنوات الرياضية المفتوحة مجاناً أهما "تردد قناة العراقية الرياضية" لكي يتمكن الجميع من متابعة مباراة البحرين والعراق اليوم، أما عن توقيت مباراة العراق ضد البحرين والقنوات الناقلة للمباراة فيمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

بطاقة مباراة العراق Vs البحرين اليوم

المباراة: العراق x البحرين “النهائي”.

موعد المباراة: الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019.

البطولة: اتحاد غرب آسيا 2019.

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استاد المباراة: ملعب كربلاء.

حكم المباراة: تركي الخضير.

توقيت المباراة: في تمام الساعة 19:30 (القاهرة)، الساعة 20:30 (مكة المكرمة)، الساعة 17:30 (جرينتش).

القنوات الناقلة مباراة العراق واليوم:

سوف يتم بث مباراة العراق اليوم على أربع قنوات مفتوحة يمكنكم التعرف عليهم من خلال قائمة القنوات التالية:

ومن يرغب في متابعة مباراة النهائي اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 14 أغسطس 2019م، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد إحدى القنوات المذكورة أعلاه، حيث يتم بث المباراة مجاناً عبر هذه القنوات، كما يمكنكم التعرف على توقيت مباراة العراق Vs البحرين غرب آسيا 2019 من خلال بطاقة المباراة المرفقة عبر موقعنا موقع دليل الوطن.