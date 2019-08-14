موعد مباراة الحسم بين “ليفربول” و “تشيلسي” في نهائي السوبر الأوروبى /...

أعزائي عشاق كرة القدم العالمية، موعدكم الليلة مع مباراة من العيار الثقيل، حيث مباراة النهائي للسوبر الأوروبى بين فريق ليفربول وفريق تشيلسي الإنجليزيين، وهذه هي المرة الأولي التي تجمع بطولة السوبر الأوروبى بين فريقين إنجليزيين، وتقام المباراة على ملعب “فودافون أرينا” في مدينة إسطنبول التركية.

ويحاول كلا الفريقين الحصول على لقب بطولة كأس السوبر الأوروبى، كأول بطولة في الموسم الجديد بعد بداية الدوري الإنجليزي، ويدخل ليفربول المباراة وهو بطلاً لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على توتنهام بهدفين دون رد، وفي المقابل يدخل تشيلسي المباراة وهو بطلاً للدوري الأوروبي بعد فوزه على أرسنال 4-1 في النهائي.

موعد المبارة والقنوات الناقلة

الفريقين موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة ليفربول/ تشيلسي الأربعاء 14/8/2019، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة bein sports HD1 فودافون أرينا

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

حراسة المرمى :- “أدريان”.

الدفاع :- “ارنولد- جو جوميز- فان دايك- روبرتسون”.

الوسط :- “فابينيو- هندرسون- فينالدوم”.

الهجوم :- “محمد صلاح- فيرمينو- أوريجي”.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

حراسة المرمى :- “كيبا”.

الدفاع :- “أزبيلكويتا- كريستينسين- زوما- إيمرسون”.

الوسط :- “كوفاسيتش- جورحينيو- ماسون ماونت- باركلى”.

الهجوم :- “بيدرو- تامى ابراهام”.

حالة كلا الفريقين قبل المواجهة