موعد مباراة الزمالك وديكاديها الصومالي القادمة في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة مباراة الزمالك وديكاديها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مباراة ستقام مساء يوم الجمعة الموافق السادس عشر من أغسطس الجاري.

ويسعى الزمالك العائد من جديد لمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا تحقيق الفوز وتخطي عقبة ديكاديها الصومالي من أجل التأهل لدور ال 32 من أميرة البطولات الأفريقية.

ويقود الزمالك في هذه المباراة المدير الفني طارق يحيى، حيث خاض الفريق الأبيض مباراة ودية أمام فريق 6 أكتوبر وفاز عليه بنتيجة 2-0، في مباراة شهدت تسجيل المغربي أشرف بن شرقي لهدف.

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وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وديكاديها الصومالي كانت من المقرر أن تقام في بداية هذا الأسبوع في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إلا أنه تم تأجيل المباراة بسبب إصرار الزمالك على خوض المباراة على ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك وديكاديها

مباراة الزمالك و ديكاديها الصومالي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجمعة في أمسية يوم الجمعة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكاديها

وسيتم نقل أحداث مباراة الزمالك وديكاديها مساء الجمعة من خلال شاشة قناة أون سبورت، والتي ستنقل أحداث مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا على الهواء مباشرة.