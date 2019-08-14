شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمباراة ديكاداها الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبع مسئولو الزمالك، 10 آلاف تذكرة استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بالكونفدرالية الأفريقية.

وحصل الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع حال إقامة اللقاء فى بتروسبورت إلا إن تأجيله من الأحد الماضى إلى بعد غد الجمعة ونقله من استاد بتروسبورت إلى ملعب برج العرب، أدى إلى طباعة الزمالك لـ10 آلاف تذكرة وانتظار الحصول على موافقة الجهات الأمنية على ذلك العدد من أجل ختم التذاكر وطرحها بعدما كان من المقرر أن يطرحها الأبيض أمس الثلاثاء.

ويلتقى الزمالك بطل الصومال فى مباراتى الأدوار التمهيدية فى مصر، حيث سيقام لقاء العودة بين الفريقين يوم 23 من الشهر الجارى ويقود الأبيض فى المباراة الأولى، طارق يحيى، بعدما أسند مجلس الزمالك المهمة له بشكل مؤقت لقيادة الفريق الأبيض فنيا فى تلك المباراة.