سوبر كورة.. 7 لاعبين صداع فى رأس الأهلى قبل الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفنى بشكل كبير، على ملامح القائمة المحلية والأفريقية للموسم الكروى الجديد بشكل كبير، بعدما تسبب 7 لاعبين فى صداع دائم فى رأس مسئولى القلعة الحمراء بسبب عدم اقتناع المدرب الأوروجوانى لاسارتى وجهازه الفنى بإمكانيات وقدرات اللاعبين الذين يبحث للتخلص منهم.
وتعتبر قلة عدد الأماكن بالقائمة هى الأزمة الأكبر التى تواجه الأهلى، وتحاول الإدارة استخدام طريقة العقود الثلاثية مع هؤلاء اللاعبين من خلال انتقالهم لأحد الأندية التى طلبت ضمهم، على أن يعودوا لصفوف الفريق فى الموسم بعد المقبل، وذلك للتحايل على بند تحديد عدد اللاعبين المعارين لـ10 فقط هذا الموسم.
ونجح الأهلى فى التخلص من الثلاثى ناصر ماهر بإعارته إلى سموحة، وبيع إسلام محارب إلى الجونة، وفسخ عقد أحمد حمودى بالتراضى.
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