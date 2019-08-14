قصة صور.. النصف الحلو فى حياة مروان محسن بعد دخول القفص الذهبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مؤخرًا مروان محسن مهاجم النادى الأهلى بحفل زفافه على مصممة الأزياء مدى داغر بأحد فنادق التجمع الخامس بحضور أصدقائه من نجوم الأهلى. وخطفت مدى الأنظار فى حفل زفافها بفستان رائع من تصميمها، حيث إنها تمتلك ملامح المرح والرقة فى آن واحد، ويرصد ”الخليج 365” لقطات لزوجة مروان فى الصور التالية:

مرون محسن و مدى فى الفرح

مروان محسن ومدى فى الخطوبة

مدى فى نظرة ثاقبة Advertisements

مدى و مروان فى لافرح

إبتسامة مدى

مدى

مروان محسن و مدى

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