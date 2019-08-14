شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه عزام: الدولة أعادت الأمل فى مضمار استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات أن الحكومة بذلت جهوداً مضنية فى تطوير مضمار استاد القاهرة الدولى، لكى يكون مؤهلاً لاستضافة البطولات العالمية.

وقال عزام، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الجميع كان قد فقد الأمل فى استكمال هذا المضمار الذى توقف العمل به منذ عام 1991، قبل أن يعود تحت رعاية الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس اتحاد الدراجات أن افتتاح هذا المضمار سيكون ضربة البداية فى استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم لسباقات المضمار التى تقام فى مصر خلال النصف الثانى من أغسطس عام 2020 عقب ختام أولمبياد طوكيو.