الإسماعيلى يتدرب على فترتين يوميا بمعسكر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، اليوم، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن الاستعداد للموسم الجديد.
ويشمل المعسكر سلسلة من الوديات أمام فرق بتروجيت يوم الجمعة، وحرس الحدود يوم الاثنين، وكوكاكولا يوم الثلاثاء، وجارٍ الاتفاق على ودية رابعة.
ومن المقرر أن يتوجه اللاعبون لفندق الإقامة صباح اليوم، حيث سيخوض الفريق تدريباته على فترتين الأولى فى السابعة والنصف صباحا والثانية فى الرابعة والنصف عصرا.
وستنطلق أول تدريبات الفريق مساء اليوم فى تمام الخامسة، وسيكون عبارة عن تدريب خفيف وفك للعضلات.
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