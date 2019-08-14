شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة صانعى الهدايا فى موسم 2019 بالدورى.. كهربا يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 362 يومًا من المتعة الكروية خاضها لاعبو الدوري المصري مع أنديتهم في واحد من أكثر المواسم إثارة وتشويق حتى الجولة الأخيرة، والتي شهدت مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف في مسك الختام لعشاق الأحمر.

فالأهلي وبعد حصد بطولة الدوري العام رقم 41 في تاريخه من أصل 60 نسخة أقيمت في الدوري العام، توج بطلاً للقمة 118 في سيناريو لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين من الجماهير الأهلاوية.

ونرصد في السطور التالية قائمة صانعو الهدايا في الدوري المصري للموسم المنقضي.

1ـ محمود كهربا

يأتي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق على قمة القائمة برصيد 10 أهداف صنها كهربا لزملائه خلال الموسم الماضي.

2ـ عبد الله السعيد

عاد عبد الله السعيد من الدوري السعودي إلى المصري في يناير الماضي عبر بوابات نادي بيراميدز ليحتل في نصف موسم المركز الثاني بقائمة صانعي الأهداف برصيد 8 أهداف.

3ـ لويس هنستروزا

لاعب المقاولون العرب ويتساوى مع عبد الله السعيد بنفس الرصيد من صناعة الأهداف بـ 8 أهداف.

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4ـ علي معلول

ظهير أيسر الأهلي وأهم الأوراق الرابحة للقلعة الحمراء في الموسم الماضي ويحتل المركز الرباع برصيد 7 أهداف.

5ـ جوزيف نجويم

لاعب الجونة ويتساوى مع علي معلول بـ 7 أهداف صنعها لزملائه بالفريق الساحلي، وتساوى معه أحمد شديد لاعب الانتاج ورزاق سيسيه لاعب الاتحاد.

6ـ قفشة ومحمود وحيد

في هذا المركز تساوى كل من محمد مجدي قفشة، السيد سالم، بينسون شيلونجو، جيرالدوا داكوستا، في صناعة الأهداف برصيد 6 أهداف.

ورغم عدم مشاركته في الدور الثاني بعد الانضمام إلى النادي الأهلي في يناير الماضي سوى لبضع دقائق، إلا أن المباريات التي خاضها مع مصر المقاصة كانت كافية لأن يحتل وحيد المركز السادس برصيد 6 أهداف صنعها في الموسم الماضي.