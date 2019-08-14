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محاولات فى الأهلى لتجهيز وليد سليمان قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الجهاز الطبى للأهلى تجهيز وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

 

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وغاب وليد سليمان عن الأهلى فى مواجهة "اطلع برة" بطل جنوب السودان لعدم اكتمال شفائه، وهى المباراة التى جاءت ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال افريقيا وحسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وأدى وليد سليمان على مدار الأيام الماضية تدريبات تأهيلية وبرنامجًا خاصًا تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالجهاز الفني، وذلك لتجهيزه لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

 

 

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