صحيفة إنجليزية: أرسنال ينتظر عروض لرحيل النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة نادي أرسنال ما زالت في انتظار العروض التي ستقدم إلى الثنائي محمد النني وشكوردان مصطافي خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لندن إيفنينج ستاندارد، فإن إدارة أرسنال تطمح للتوصل لعروض من أجل ضم الثنائي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ولن يكون بمقدرة النني أو مصطافي الانتقال إلى أي نادي بالدوري الإنجليزي في ظل انتهاء فترة الانتقالات في إنجلترا منذ عدة أيام.

ونجح أرسنال في التعاقد مع داني سيبايوس من ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية، مما يصعب من مهمة تواجد النني في تشكيل الفريق.

الجدير بالذكر أن أرسنال دعم خطه الدفاعي أيضًا بضم ديفيد لويس من تشيلسي، ليصبح رحيل مصطافي عن الفريق مؤكدًا.