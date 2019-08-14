موعد السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يلتقي فريق ليفربول نظيره تشيلسي الإنجليزي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في بطولة كأس السوبر الأوروبي على ملعب فودافون بارك بمدينة أسطنبول التركية.

ليفربول توّج بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره توتنهام بينما توّج تشيلسي بالدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره آرسنال.

المُبارة ستُنقل مساء يوم غد عبر فضائية 1 beIN Sports ؛ حيث سيُعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر بين فريقين من إنجلترا.