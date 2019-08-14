محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يلتقي فريق ليفربول نظيره تشيلسي الإنجليزي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في بطولة كأس السوبر الأوروبي على ملعب فودافون بارك بمدينة أسطنبول التركية.
ليفربول توّج بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره توتنهام بينما توّج تشيلسي بالدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره آرسنال.
المُبارة ستُنقل مساء يوم غد عبر فضائية 1 beIN Sports ؛ حيث سيُعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر بين فريقين من إنجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.