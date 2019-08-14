صالح جمعة يعود للاستهتار من جديد.. تعرف على التفاصيل

وجه مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيراً شديد اللهجة للاعبى الفريق الأحمر قبل مواجهة بيراميدز بعدما لاحظ عدم التزام البعض بشكل كبير بالجانب البدنى والميزان الخاص بكل لاعب خلال الفترة الأخيرة.
وتلقى صالح جمعة كلمات قاسية من «لاسارتى» بسبب زيادة وزنه بشكل كبير، وعدم تقديمه للمستوى المنتظر منه رغم مشاركته أساسياً فى غياب وليد سليمان واستبعاد محمد مجدى قفشة.
وأكد لاسارتي للاعب صالح جمعة، أن الالتزام بالبرنامج البدنى الموضوع وأداء التدريبات بكل جدية سيكون الخطوة الأولى لحجز مكانهم بالتشكيل الأساسى فيما لن يتم النظر لأى أمور أخرى، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على مباريات صعبة للغاية ومهمة بداية من لقاء بيراميدز فى كأس مصر.
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