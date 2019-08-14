الاتحاد السكندري الأقرب لضم كابتن النادي الأهلي

يسعى نادي الاتحاد السكندري للحصول على خدمات اللاعب هشام محمد نجم وقائد وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خطوطه استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.
وبدأ اهتمام مسئولي نادى الاتحاد السكندري بقائد وسط النادى الأهلي، الذي يأمل الفريق في ضمه لتعزيز خط الوسط، خاصة وأن الفريق مشارك في أكثر من بطولة الموسم المقبل أهمها البطولة العربية.
وزادت فرص انضمام هشام محمد الي الاتحاد السكندرى بعد خروجه من القائمة الأفريقية للنادي الأهلي هو ومؤمن زكريا وناصر ماهر حيث يسعى مجلس إدارة النادي ااسكندريوبرئاسة محمد مصيلحي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين للظهور بشكل يليق بصورة النادى الاخضر.
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