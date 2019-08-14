اخبار الرياضه

رياضة | ضربة لبرشلونة في مفاوضات عودة نيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة لبرشلونة في مفاوضات عودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضغط ناصر الخليفي ئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نجمه نيمار داسيلفا للانتقال إلى الإسباني وليس فريق .

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ناصر الخليفي يحاول إقناع نيمار باللعب لريال مدريد مقابل 222 مليون يورو وهي نفس القيمة التي دفعها باريس سان جيرمان عند ضم اللاعب من برشلونة.

وأشارت إلى أن اجتماع مسئولي برشلونة وباريس سان جيرمان في مدينة سيكون حاسمًا في صفقة نيمار.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا