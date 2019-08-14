رياضة | مارتن لاسارتي ينفعل على صالح جمعة قبل لقاء بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي ينفعل على صالح جمعة قبل لقاء بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفعل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على صالح جمعة لاعب خط الوسط قبل مباراة بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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ولاحظ مارتن لاسارتي زيادة وزن صالح جمعة بشدة مما جعله يعنفه ويطالبه بالالتزام بالبرنامج الموضوع بعد أن اعتمد عليه أساسيًا أمام اطلع بره بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا.

وحذر مارتن لاسارتي لاعبي الأهلي من زيادة الوزن قبل مباراة بيراميدز في كأس مصر مطالبًا الجميع بالالتزام بالبرنامج البدني للفريق.