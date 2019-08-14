رابط مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا

يقدم الخليج 365 خدمة مشاهدة مباراة منتخب العراق ونظيره البحريني بث مباشر يلا شوت بلس، في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 غدًا الأربعاء 14 أغسطس على ملعب كربلاء العراقية والذي يتسع إلى 30 ألف مقعد.
وكان المنتخب العراقي قد تصدر المجموعة الأولى بعشر نقاط والتي ضمت فلسطين واليمن ولبنان وسوريا، فيما جاء المنتخب البحريني في صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط في مجموعة ضمت الأردن والكويت والسعودية.
أما آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت في إطار بطولة خليجي 23 المقامة بالكويت وانتهت بالتعادل بهدف لمثله في دور المجموعات عام 2017.
موعد مباراة البحرين والعراق ببطولة اتحاد غرب آسيا
تقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة و20:30 بتوقيت مكة المكرمة و17:30 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة البحرين والعراق ببطولة اتحاد غرب آسيا
تقام المباراة على ملعب كربلاء
القنوات الناقلة لمباراة البحرين والعراق ببطولة اتحاد غرب آسيا
تذاع المباراة على قنوات البحرين الرياضية والأردن الرياضية والكويت الرياضية والرياضية العراقية.
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