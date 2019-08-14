شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ تجهيز وليد سليمان لمواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول الجهاز الطبي للأهلى تجهيز وليد سليمان صانع العاب الفريق لمواجهة بيراميدز، المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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وغاب وليد سليمان عن الأهلى فى مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان لعدم اكتمال شفائه ،وهى المباراة التي جاءت ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال افريقيا وحسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وأدى وليد سليمان على مدار الأيام الماضية تدريبات تأهيلية وبرنامج خاص تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، وذلك لتجهيزه لمواجهة بيراميدز المرتقبة.