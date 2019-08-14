شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يحتفل اليوم بخطوبته فى بورسعيد مع عائلة طاهر أبو زيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاربعاء باهر المحمدى الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى ومنتخب مصر بحفل بخطوبته بمدينة بورسعيد ، وكشفت مصادر مقربة من باهر المحمدى أن عروسته ترتبط بصلة قرابة مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، ونجم الأهلى ومنتخب مصر الشهير، حيث يعد مارادونا النيل "زوج خالة" العروسة.

ومن المقرر أن يغيب باهر المحمدى عن إنطلاق معسكر الاسماعيلى فى 6 أكتوبر المقرر له اليوم بسبب حفل الخطوبة على أن ينتظم بداية من غداً الخميس .

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ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الإسماعيلى يمتد حتى نهاية 2023 بعدما قام الموسم الماضى بتمديد تعاقده مع الدراويش لمدة خمسة مواسم كاملة ، وشارك مؤخراً مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة .