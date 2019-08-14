موعد مباراة العراق والبحرين اليوم نهائي كأس غرب آسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

مباراة العراق والبحرين اليوم في نهائي كأس غرب آسيا 2019 هي المباراة التي ينتظرها جماهير كرة القدم العربية من أجل متابعة أحداث هذه المباراة الهامة والمرتقبة، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من أغسطس الحالي، وذلك على أرضية ملعب ستاد كربلاء الدولي بمدينة كربلاء العراقية.

المنتخب العراقي تمكن من بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس غرب آسيا 2019 بعد أن تصدر المجموعة الأولى، منتخب أسود الرافدين حصد 10 نقاط خلال مبارياته في دوري المجموعات.

أما المنتخب البحريني فقد استطاع أن يقصى المنتخب الكويتي من بطولة كأس غرب آسيا 2019 ويتأهل للمباراة النهائية، الأحمر البحريني نجح في أن يتصدر المجموعة الثانية بالبطولة بعد أن حصد سبع نقاط من التعادل في مباراة والفوز في اثنتين.

موعد مباراة العراق والبحرين

وعن موعد وتوقيت لعبة العراق والبحرين اليوم الأربعاء في نهائي كأس غرب آسيا 2019 فمن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين

وستكون هناك أربع قنوات بنقل أحداث مباراة نهائي كأس غرب آسيا 2019 اليوم بين العراق والبحرين وستكون هذه القنوات هي: تردد قناة العراقية الرياضية، البحرين الرياضية، الأردن الرياضية، الكويت الرياضية، حيث ستكون المباراة منقولة على الهواء مباشرة من خلال هذه القنوات .