تعيين أول سيدة لمراقبة مباراة في التصفيات الآسيوية

جدة - عمرو شويل كوالالمبور- الخليج 365:

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن كيم سي-إن القادمة من كوريا الجنوبية ستصبح أول سيدة تراقب مباراة في مواجهة بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للرجال بين جوام وجزر المالديف الشهر المقبل.

ومراقبو المباريات هم ممثلو الاتحاد في أي مباراة وتكون مسؤوليتهم ضمان تنظيم اللقاء بصورة صحيحة.

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كما عين الاتحاد الآسيوي ثلاث سيدات لمراقبة مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 للرجال في قطر وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين وهن الفيتنامية نوين تانه ها ولاو تشوك تشي القادمة من هونج كونج وكانيا كيوماني من لاوس.

وقال داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي في بيان “تفخر أسرة الاتحاد الآسيوي بتعيين أربع سيدات لمراقبة مباريات في التصفيات الآسيوية”.

وأضاف “يقدر الاتحاد الآسيوي إسهامات النساء في الرياضة وسيواصل مساندة النساء”.

وقالت كيم إنها شعرت بالدهشة والفخر بعد اختيارها لتصبح أول سيدة تراقب مباراة في كرة القدم للرجال في كوريا الجنوبية.

وأضافت “لدي خبرة مراقبة المباريات في لقاءات السيدات، لكني أتوقع اختلافات كبيرة بين بطولات الرجال والسيدات من حيث الحجم ولذلك أشعر بالحماس إزاء هذه الفرصة”.