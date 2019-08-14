شكرا لقرائتكم الأهلى ينهي إجراءات إعارة ناصر ماهر لسموحة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى مسئولو النادي الأهلى خلال الساعات القادمة إجراءات إعارة ناصر ماهر لاعب الفريق لسموحة، بعد الاتفاق على عودته من جديد للفريق السكندري لمدة موسم، بعد رفض الإدارة الحمراء لمقترح إعارة اللاعب لمدة موسمين، بعدما طلب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري ذلك.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلى على إعارة ناصر ماهر بعد النجاح فى التعاقد مع محمد مجدي قفشة صانع العاب بيراميدز، فى الوقت الذي تتجه النيه لقيد أحمد حمدي بعد رفضه تمديد عقده والخروج للإعارة مجدداً.