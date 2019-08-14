شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يغلظ عقوبة الاعتداء على الحكام بالدوري.. تعرف على نص العقوبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بالاتفاق مع لجنة الحكام الجديدة تغليظ عقوبة الإعتداء على الحكام خلال مباريات الدورى الممتاز الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.

وقررت لجنة المسابقات تغليظ الحد الأدنى لعقوبة الإعتداء على الحكام، إلى الإيقاف 6 مباريات فى الدورى الجديد بدلا من 4 فقط، كما كان الحال فى اللائحة الخاصة بالدورى الماضى.. وترغب لجنتا المسابقات والحكام فى ردع أى مسئول أو لاعب يتعدى على الحكام فى الموسم الجديد خاصة بعد تزايد إحتمالات عودة الجماهير فى الدورى الجديد، لذا قررت اللجنة تغليظ عقوبات الخروج عن النص.

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وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، قررت تجهيز 50 حكما لإدارة مباريات الدورى الممتاز الجديد، خاصة بعد تمسك اللجنة بعدم الإستعانة بحكام أجانب فى الدورى المقبل، بعكس الحال فى الدورى الماضى.. وكشف مصدر باللجنة إن لجنة الحكام ستجهز 40 حكما لإدارة مباريات الدورى الممتاز بجانب 10 أخرين سيكونوا على أهبة الاستعداد وجاهزين تماما للمباريات وسيتم منحهم الفرصة فى الممتاز "ب"، بحيث يتم الاستعانة بهم فى أى وقت مع الحكام الـ40 الأساسيين.